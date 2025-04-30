Çorum'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları kapsamında bazı caddeler trafiğe kapatılacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı nedeniyle kapalı olacak yollar konusunda sürücülere uyarıda bulunuldu.

1 Mayıs 2025 Perşembe günü yapılacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı kapsamında, Bahabey Caddesi Polis Lokal Kavşağı ile Gazi Caddesi arası ve Gazi Caddesi Valilik Kavşağı ile Saat Kulesi arasına saat 00:00 itibari ile iki taraflı olarak araç parklarına müsaade edilmeyeceğinin belirtildiği açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araçlarını belirtilen güzergahlara park etmemeleri istendi. (Haber Merkezi)