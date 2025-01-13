Yeniden Refah Partisi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemize ziyarette bulundu.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Bozok ile Ömer Karslı, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’ı ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Parti çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, Türkiye genelinde 622 bin üyeye ulaştıklarını belirterek, “Gittiğimiz her köyde üye yapıyoruz. Yerel seçimlerden bugünkü süreçe kadar Çorum’da 2100 üye yaptık. Yarın seçim varmış gibi çalışıyoruz” dedi.