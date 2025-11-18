Erkekler Voleybol 1. Liginde onuncu maçlar sonunda zirvedeki takımlar haftayı kayıpsız kapattılar. Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor onuncu maçında sekizinci galibiyetini evinde Adanaspor’u yenerek aldı ve liderle iki puan farkı korumayı başardı.

Ligde ilk üç sıradı bulunan Fenerbahçe, Sungurlu Belediyespor ve Onikişubat Belediyespor takımları haftayı kayıhsız geçerken Kocaeli Büyük Şehir takımı ise dün akşam Arkasspor ile deplasmanda karşılaştı. Statü gereği lider Fenerbahçe Efeler ligine yümselme şansı olmadığı için sıralamadaki yeri önemli değil. Diğer takımlardan ligi lige bitiren direk olarak Efeler Ligine yükselecek. İkinci olan takım direk finalist olacak. Üç ile altı dört ile beşinci sıradaki bulunran takımlar çift maçlar sonunda yarı finale yüklecek. Yarı finalde kazanan takım ligi ikinci bitiren takımla finalde karşılaşacak ve Efeler Ligine yükselen ikinci takım bu maçlar sonunda belli olacak. Ligde 11. hafta maçları pazar günü oynanacak. Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor uzun maratonun ardından bu hafta sonunu dinlenerek geçirecek. Fakat hemen ardından ligde çok kriik iki maçta hemde dört gün içinde çıkacak. 26 Kasım çarşamba günü ligin tek namağlup takımı Onikişubat Belediyespor takımını evinde konuk edecek. Bu maçtan dört gün sonra ise ligde lider durumda bulunan Fenerbahçe Medicana’yı yine Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda konuk edecek. Temsilcimizin bu iki maçta alacağı sonuçlar ligdeki sıralaması açısından büyük önem taşıyor.