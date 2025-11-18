Murat ÇETİN 14 Gelişim Liginde Arca Çorum FK sekizinci maçında yedinci galibiyetini Zonguldakspor’u deplasmanda 3-0 yenerek aldı ve açık ara liderliğini sürdürdü.

İkinci devrenin ilk hafta maçında Çorum FK rakibi önünde ilk yarıda etkili olsada golü bulamadı ve devre 0-0 beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda baskıyı artıran kırmızı siyahlı takım golü ancak 66. dakikada Muhammed ile buldu ve rakibin kilidini açtı. Bu golün ardından son bölümde Siraç ile iki gol daha bulan Çorum FK maçtan 3-0 galip ayrılarak ligdeki sekizinci galibiyetini alarak 22 puanrla açık ara liderliğini sürdürdü.