Bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Yaş Pasta Süsleme Yarışması’ Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapıldı.

Yarışmayı İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler izledi.

Yarışmaya toplamda 11 gruptan oluşan 22 yarışmacı katıldı. Birbirinden güzel pastaların sergilendiği yarışmada, doğa figürlerinin resmedildiği pasta ile Caner Demir ve Ahmet Talha Koç 1’nci oldu. 2’nciliği Arda Yüksel ile Türkeş Yılmaz, 3’ncülüğü ise Azra Nur Alabay ile Gül Kader Akman elde etti. Yarışma da dereceye giren öğrencilere madalya ile para ödülü ayrıca tüm öğrencilere de ise katılım belgesi verildi.

Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama okulundan da yarışmaya katılan 4 öğrenci etkinliğe farkındalık kazandırdı. Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine de madalya verildi.

