Niğde​'nin Bor​ ilçesinde yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Ramazan Özkan ve yasak aşk yaşadığı öne sürülen Hüsniye Yalçın'ın bulması için ekipler çalışma başlattı.

KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞI KARŞIYA KALDILAR

Güvenlik kameraları inceleyen ekipler, Özkan ve Yalçın'ın Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta bulunan bir evde bulunduğunu tespit etti. Daha sonrasında eve giden ekipler, içeri girdiklerinde korkunç bir manzara ile karşı karşıya kaldı.

ÇEKİÇLE ÖLDÜRÜLDÜLER

Ekipler, Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ı kanlar içinde buldu. Yalçın ile Özkan'ın elleri ve ayaklarının bağlandığı ve çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

KADININ KOCASI GÖZALTINA ALINDI

Ramazan Özkan'ın cenazesi Bor ilçesinde toprağa verilirken cinayetle ilgili Hüsniye Yalçın'ın kocası şüpheli olarak gözaltına alındı.

İKİSİ DE EVLİ VE ÇOCUKLARI VARMIŞ....

Öte yandan Özkan'ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın'ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi.