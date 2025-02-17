CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ile birlekte, Vali Ali Çalgan'ı makamında ziyaret etti.

Sabah saatlerinde hastanede düzenlenen programda CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kendisine konuşma hakkı verilmediği için salonu terk etmiş, ardından Vali Ali Çalgan, kamu görevlilerinin olduğu yerde siyaset yapılmasını doğru bulmadığını belirterek Tahtasız'a tepki göstermişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Tahtasız ve Dinçer Vali Ali Çalgan'ı ziyaret ederek yaşanan olaylarla ilgili görüşme gerçekleşti.