Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında DEM heyetinin siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyarete değinen Bedii Onan, “Birkaç ay önce İmralı, ‘Terörsüz Türkiye’ söylemi ile Bahçeli tarafından adres gösterilmişti. Sessiz bekleyiş bitti. İsimleri zikretmek istemiyorum. Muhtemel ‘DEM’ adına bir grup gösterilen adrese gitti. Şimdi İmralı ziyaretçileri partileri ziyaret ediyor. Olan biteni ilgili her vatandaş gibi takip ediyoruz. Yaşananlar Türk milliyetçiliği için dramatik bir durumdur. Türk milleti için de kaygı vericidir ” dedi.

Teröristbaşının barış havarisi rolu oynaması için zemin hazırlandığına dikkat çeken Onan, “Terörsüz Türkiye söyleminin içinin muhatapları tarafından nasıl doldurulacağı, Bahçeli’nin niyeti, terörist başına çağrı karşılığı vaat edilen sözde umut hakkından neler talep edeceği zamanla görülecektir.

Biz Türk Milliyetçileri ve bu vatanın evlatları olarak bahsi geçen çağrıya ilk günden itibaren karşı olduğumuzu ifade ettik. Gelişmeler karşısında yaşanacakları şimdiden tahmin ederek yeni bir açılım veya çözüm sürecine karşı olduğumuzu ve taviz olarak gördüğümüz bu tür çalışmaları yüce Türk Milleti ve Türk Milliyetçileri adına her türlü yeni açılım veya çözüm sürecini baltalayacağımızı ifade ediyoruz ” açıklmasında bulundu:

Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Terör örgütü elebaşının siyasi muhatap kabul edilmesi dünyada örneği olmayan bir durumdur. Tarihte on altı devlet kurmuş asil Türk Milletinin kadim devleti Türkiye Cumhuriyeti teröristler ve uzantıları ile asla muhatap edilemez.

Ülkemizin yeni bir açılım veya çözüm sürecine değil, ortak aklı çalıştırmaya, dış dayatmalara kapalı durmaya, bin yıllık kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır ve olmalıdır. Ülkemizde kardeşlik ortamının tesisinin önündeki tek sorun bölücü terör örgütüdür.

Bahçeli ’ nin çağrısının altında esasında ‘Terörsüz Türkiye’ başlığı ile başlayacak sürecin bir anayasa değişikliğine kadar gideceğini, anayasa değişikliğinden esas ana hedefin Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki dönem kuralının kaldırılmaya yönelik olduğunu düşünüyoruz. Soralım. İmralı'daki terörist elebaşı hükümlü neden ve niçin muhatap alınıyor? Cevabı yukarıda yazdığım muhtemel bir anayasa değişikliği sürecinde Dem meclis grubunu kontrol edebilmesini sağlama amaçlıdır. İzahı budur. Haricinde başka bir sonuç beklemeyin.

Sözde umut hakkından yararlanacak ve hürriyet elde edecek terörist elebaşı bir nevi üst akıl ve dolaylı parti liderliği görevini üstlenecek, gayri resmi olarak DEM olarak isimlendirilen partiyi yönetecektir. Senaryo budur. Sonrasında umut hakkına karşılık muhtemel bir anayasa değişikliği için DEM isimli partiden sayısal destek beklenerek 400 sayısına ulaşılmaya çalışılacaktır.

Bupar Araştırma Direktörü Doç. Dr. Onur Alp Yılmaz; Sözcü TV nin 07 Ocak 2025 tarihindeki sabah programında yaşananlar hakkında açıklamalar yapmış ve bahsi geçen konu hakkında yaptıkları kamuoyu araştırması sonuçlarına göre Terörsüz Türkiye çağrısının altında yukarıda bahsettiğimiz anayasa değişikliğinin yattığına dair vatandaş kanaatinin % 50 oranında olduğunu ifade etmiştir. Bireysel olarak bizlere ulaşan, çarşı pazarda dertlenen vatandaşlarımızın da dile getirdiği ve genel kanaatin de meselenin anayasa değişikliği üzerine bir hamle olduğu yönündedir. Türk Milleti çağrıdaki niyeti okumuştur.

Her türlü karşı çıkmaya rağmen üzerinde çalışılacak bir anayasa değişikliğinin halkın oyuna götürülmesi ve çıkacak sonuçlar açısından herkesin Türk Milletinin iradesi ile yüzleşmesini bir öneri olarak teklif edelim. Türk Milletinin iradesinin üzerinde bir güç olmadığını da teyit edelim.

Popülist politikacının söylemine göre ülkemiz içinde kalan bölücü teröristlerin ayakkabı numaraları biliniyordu. Özellikle hatırlatmak istedim. Çağrı yapılıp ülkemizde terörsüz bir ortam sağlandıktan sonra, bölücü örgütün Irak, Suriye ve Avrupa uzantıları için nasıl bir etki oluşacaktır?

Avrupa’da uyuşturucu ticareti, haraç ve bağış ile finansman sağlayan terör baronları ve diğer elebaşları nasıl etkisiz hale getirilecektir? İmralı’daki terörist elebaşı hükümlünün yazdığımız adreslere ve elebaşlarına etki etmesi mümkün olabilecek midir? Olursa nasıl olacaktır? Neler yapılabilecektir? İçi boş ve sonu ‘Kandırıldık’ kelimesi ile bitecek yeni bir maceranın yolu başlamadan kapatılmalıdır.

Zafer Partisi olarak üniter yapıyı zedeleyecek veya bozacak bu ve benzeri savrulmalara asla kayıtsız kalmayacağız. Türk Milletinin manevi ve dini değerlerine, toprak bütünlüğümüze, Türkçemize her vakit sahip çıkacağız. Zafer Partisi Türk Milliyetçilerine yakışan onurlu bir duruşla Türk milletinin, şehitlerimizin, gazilerimizin ve gözü yaşlı ailelerinin haklarını sonuna kadar savunacaktır!

Çağrımızdır. Türk milliyetçiliği fikri mensupları diğer zihniyetlerden acilen uzaklaşıp, Türk milletinin menfaatleri yönünde düşünceyi ön plana almalıdır. ” (Haber Merkezi)