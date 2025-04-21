Televizyon ekranlarının ve tiyatro sahnelerinin ünlü ismi Yasemin Yalçın, Çorumlu tiyatro severlerle buluşuyor.

Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon Genel Sanat Yönetmeni Caner Ergan, ünlü sanatçıları Çorumlularla buluşturmaya devam ediyor.

Şimdi de Yasemin Yalçın ve ekibi, Çorum’da “Kadınlık Bizde Kalsın / Sevme Beni” adlı tiyatro oyununu sahneleyecek.

İlk kez 1993 yılında Yılmaz Erdoğan tarafından yazılan ve rekor düzeyde seyirci sayısına ulaşan “Kadınlık Bizde Kalsın”, uzun yıllar kadınların sesi olmaya devam etti. 31 yıl sonra Yılmaz Erdoğan tarafından yeniden yazılan oyun, “Kadınlık Bizde Kalsın/Sevme Beni” adıyla tekrar sahnelere dönüyor.

Geçen yıllar kadın cinayetlerinin, kadına karşı şiddettin, tacizin, istismarın önüne geçemedi. Daha özgür, daha eşit yarınlar ümidiyle Yasemin Yalçın tekrar seyirciyle buluşuyor.

Oyun, “Yani sen iyi bir çocuğa benziyorsun… Ama hepiniz bir ara iyi bir çocuktunuz, en azından iyi bir çocuğa benziyordunuz. Biz kadınlar… Artık hiçbirinizin bizi sevmesini istemiyoruz… Siz insan gibi sevmeyi öğreninceye kadar…” temasıyla sahnelenecek.

Oyun, 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 20.30’da Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon tarafından organize edilen tiyatro oyununun izlemek için yaş sınırı ise 12.

Oyunda; Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Eylül İlbey, Cenk Tunalı, Sertaç Akkaya, Deniz İnanç, Yağmur Sevgi Koysal ve Yasemin Çıtak rol alıyor.

Oyunun biletleri, Gazi Caddesi üzerindeki Erdem Optik’ten temin edilebilecek.

Oyunla ilgili bilgiler 0 549 251 33 06 nolu telefondan alınabilecek.