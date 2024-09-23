Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım işletmeleri Genel Müdürü Prof Dr. Süleyman Şahin Çorum’daki tesislerde incelemelerde ve ziyaretlerde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin tarafından karşılanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Prof Dr. Süleyman Şahin bakanlık tarafından yaptırılan Yeni Spor Salonu, Yeni Stadyum ve futbol sahalarında incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Bu inceleme sırasında Gençlik ve Spor Yatırım İşletmeleri Şube Müdürü Halil Çöl tarafından tesisler hakkında bilgiler verdi ve yapılması gereken yatırımlar hakkında iş ve işleyişleri konusunda Genel Müdüre bilgiler verildi.