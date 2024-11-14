Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum’da yaptırılacak olan yeni sağlık tesisinin ihale tarihi belli oldu.

Merkez Yavruturna Sağlık Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonun yer aldığı proje bölgede büyük bir eksikliği giderecek.

Sağlık kompleksinin ihalesi İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonunda 6 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.00’da yapılacak.

Şartnameye göre ihaleyi kazanacak yüklenici firma yer tesliminden itibaren 600 takvim günü içinde projeyi bitirip teslim etmesi gerekiyor.

Proje eski Yavruturna Aile Sağlığı Merkezinin bulunduğu alanda hayata geçirilecek.