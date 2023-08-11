Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde 81 il ve ilçe müftülüklerince açılan Yaz Kur'an Kursları "Kapanış Programı" ile sona erdi.
Çorum İl Müftülüğünce "Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı" düzenlendi.
Kapanış programı nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Müftüsü Muharrem Biçer Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nin Yaz Kur'an Kursunu ziyaret etti.
6 haftalık Yaz Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan çocuklarla yakından ilgilenen Vali Çiftçi, ve Aşgın Kur’an-ı Kerim öğrenen öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.