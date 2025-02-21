YEDAŞ, 2024 yılında Samsun, Amasya, Çorum, Sinop ve Ordu illerini kapsayan hizmet bölgesinde enerji altyapısına toplam 3,02 milyar TL'lik yatırım yaptı.

Samsun, Amasya, Çorum, Sinop ve Ordu illerinde 2,5 milyon aboneye enerji arzı sağlayan YEDAŞ, 2024 yılı içerisinde hizmet bölgesinde enerji altyapısına toplam 3,02 Milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Son 4 yılda ise toplamda 14,5 Milyar TL yatırım yaparak enerji altyapısını daha kaliteli ve sürdürülebilir hale getirdi.

Yatırımların yanında bakım ve onarım çalışmalarına da önem veren YEDAŞ, 2024 yılında bu faaliyetler için 874 milyon TL bütçe ayırdı.

2024 yılında YEDAŞ'ın hizmet bölgesinde 220 yeni trafo kurulurken en fazla trafo merkezi kurulan il Samsun oldu. Alçak ve orta gerilim seviyesinde bin 163 kilometrelik yeni şebeke tesis edildi. Aydınlatma alanında ise toplam bin 259 yeni direk dikilirken, 71 bin 547 armatür değiştirildi. 157 bin 190 adet aydınlatma malzemesi kullanılarak mevcut arızalar başarıyla giderilirken muhtemel arızalar için ise bakım onarım çalışmaları yapıldı. Ayrıca 2024 yılında beş il genelinde toplam 735 kilometre havai alçak gerilim şebekesi, 143 kilometre alçak gerilim ve orta gerilim havai şebekesi, 222 kilometre yeraltı alçak gerilim şebekesi ve 62 kilometre yeraltı orta gerilim şebekesi tesisi yapıldı. Yıl içinde en yüksek elektrik tüketimi 2,5 Milyar kWH ile Samsun ili olurken Samsun ilini sırasıyla Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illeri takip etti.



2025 yılında da güçlü bir enerji altyapısı hedefleniyor

Dünyanın ekvator çevresini 2.2 kez dolaşabilecek 87 bin kilometrelik şebeke uzunluğuna sahip olan YEDAŞ, 2025 yılı için de yaklaşık 3.222 Milyon TL tutarında yatırım planlıyor. Bu kapsamda, yeni enerji taleplerini karşılamak, kaliteli ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamak amacıyla şebeke yenileme faaliyetlerine öncelik veriyor. YEDAŞ, 2025 yılında hizmet bölgesinde 230 yeni trafo kurulmasını ve bunun yanında alçak ve orta gerilim seviyesinde bin 617 kilometrelik yeni şebeke tesisi yapılmasını planlıyor. Aydınlatma alanında ise bin 461 yeni direk yatırımı yapılmasını ve 50 bin armatür değiştirilmesini planlıyor. Tüm bu çalışmalar için hazırlıklarını tamamlayan YEDAŞ, muhtemel aydınlatma arızalarının hızlı ve eksiksiz giderilmesi için gerekli malzeme tedarik süreçlerini güçlendirdi. Bunun yanında, 2025 yılında 5 il genelinde toplam bin 51 kilometre havai alçak gerilim şebekesi, bin 365 kilometre alçak gerilim ve orta gerilim havai şebekesi, 157 kilometre yeraltı alçak gerilim şebekesi ve 95 kilometre yeraltı orta gerilim şebekesi tesisi yapılmasını planlıyor. Planlanan çalışmalarla, muhtemel arızalara müdahaleler daha etkin hale getirilecek ve kullanıcılara kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunulmaya devam edilecek.



Kırsaldan kente güçlü enerji altyapısı inşa ediliyor

Kurumun hizmet alanı içerisinde kırsal bölgelerin yoğunlukta olması, bu bölgelerdeki çalışmaların önemini artırıyor. Zorlu hava şartlarını göz önünde bulunduran YEDAŞ, özellikle kış aylarında yaşanabilecek enerji kesintilerini önlemek için şebeke altyapısına ve enerji nakil hatlarına düzenli olarak bakım çalışmaları ve yatırımlar yapıyor. Bölgedeki teknik kapasitesini tamamlayan enerji hatlarını yeniliyor. YEDAŞ, yaptığı yatırımlarla enerji altyapısını güçlendirerek bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Yatırım projeleri, hayata alınmadan önce detaylı planlama süreçlerinden geçiyor. Yatırım bütçesinin etkin kullanımı için YEDAŞ'ta birçok departmanın yanı sıra, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları bir araya gelerek yatırıma ihtiyaç duyulan bölgeleri belirliyor. Planlamalarda mevcut hatların yanı sıra yeni yapılan hatlar da göz önünde bulunduruluyor. Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlar tespit ediliyor, bölgesel önceliklendirmeler yapılıyor. Yeni enerji nakil hatlarının kapasitesi, bölgenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek şekilde planlanıyor. Bu sayede yeni yerleşim yerlerinde de enerji kalitesi ve sürdürülebilirliği ön planda tutuluyor.