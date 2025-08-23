Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Arca Çorum FK, ligde 3'te 3 yaparak yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Bu sezon taraflı tarafsız bütün spor otoriteleri ve yorumcuları tarafından ligin en büyük şampiyonluk favorisi olarak gösterilen Çorum FK'da yedek kulübesinin yeterli olup olmadığı tartışılıyor.

Ligde 3 haftayı geride bırakırken, küme düşme ihtimali çok yüksek olan Adana Demirspor maçı haricinde Amed ve Sarıyer maçlarının ikinci yarılarında takımın oyundan düştüğü gözlemlendi.

Taraftarlar sosyal medya platformlarından şampiyonluğa oynayan takımın kulübesinde sonradan oyuna girip oyunu değiştirebilecek futbolcu sayısına dikkat çekti.

Amed ve Adana Demirspor maçlarında sonradan oyuna giren Atakan Akkaynak, Atakan Cangöz, Eren Karadağ iyi işler çıkarırken, Sarıyer maçında etkisiz isimler arasında yer aldılar.

GERALDO NE ZAMAN DÖNECEK?

Çorum FK'da en büyük soru işaretlerinden biri de Geraldo. Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında neredeyse bütün maçları kaçıran Geraldo'nun sakatlığı halen devam ediyor ve 3 maçta da kadroda yer almazken, Geraldo'nun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

ZARGO TOURE'YE NE OLACAK?

Geçtiğimiz sezonun en iyilerinden Zargo Toure kadroya bile alınmıyor. Yönetim ve teknik ekibin talebi doğrultusunda Zargo Toure 3 maçta da kadroya giremedi. Zargo ile sezon sonunda yeniden sözleşme imzalanmıştı.

Çorum kamuoyu ve taraftarlar kadroda düşünülmeyen futbolcu ile sezon sonunda neden anlaşıldığını merak ediyor.

SIRP 10 NUMARA İDDİASI

Zargo Toure'nin gönderilmesi halinde 10 numara mevkiine yabancı bir isim alınması düşünülüyor. Gelen son bilgilere göre, kırmızı siyahlıların Sırp bir 10 numara ile görüştüğü iddia edildi.

SAMUDİO 3 MAÇTA DA ETKİSİZ KALDI

Çorum FK'da diğer bir soru işareti olan futbolcu ise Samudio oldu. Antalyaspor forması ile Süper Lig'de harika işlere imza atan Paraguaylı futbolcunun takıma alışamadığı görüldü. Büyük umutlarla transfer edilen Samudio'nun 3 maçta da etkisiz performansı eleştirilerin odağı oldu.

Çorum FK'da yeni transferlerden Eze ile Yusuf Erdoğan Çorum'a hemen alıştı. İkili oynadıkları futbol ile Çorum FK taraftarlarının sevgilisi haline geldi.

EZE'NİN YEDEĞİ YOK!

Eze'nin maçlarda yaptığı şık hareketler taraftarlardan alkış alırken, yedek kulübesinde Eze'nin alternatifi olmaması dikkat çekiyor.

Transfer harekatının sürdüğü kırmızı siyahlılarda Serdar Dursun ismi gündem geldi ancak yönetim yalanladı.

Genel olarak Çorum FK'nın ilk 11'i bu ligin üstünde olsa da şampiyonluğa oynayan takımın yedek kulübesinde oyunu değiştirebilecek futbolcu sayısı kafalarda soru işareti bıraktı.