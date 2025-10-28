Bolu'nun Seben ilçesinde 22 ay Kaymakam Vekilliği yapan Tuğçe Orhan, Samsun Ladik Kaymakamı oldu.Sosyal medyada Orhan'ın güzelliği konuşulmaya başlandı. Kimisi fotoğrafları için "yapay zeka" yorumu yaparken kimisi de "Barbie bebek" ve "Cindy bebek" benzetmesi yaptı.

1 6

Orhan atamasının ardından Samsun Valiliği ve Ladik Belediyesi ziyaretlerini tamamlayarak görevine başladı.

2 6

LADİK KAYMAKAMI TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

Tuğçe Orhan, 1995 yılında Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatı boyunca gösterdiği başarılarla dikkat çeken Orhan, kamu yönetimi alanında akademik kariyer de yapmıştır. Kamu hizmetine olan ilgisiyle genç yaşında mülki idare amirliği mesleğine adım atanan Orhan, Türkiye'nin genç ve dinamik kaymakamları arasında yer almaktadır.

3 6

1995 doğumlu olan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Aslen Elazığlı olan Orhan, Anadolu kültürünün değerleriyle yetişmiş bir idareci olarak görev yapmaktadır.

4 6

Başarılı bir eğitim geçmişine sahip olan Tuğçe Orhan'ın eğitim ve kariyer adımları şu şekildedir:

Lisans Eğitimi: 2017 yılında Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü dereceyle tamamladı.

Yüksek Lisans: Eğitimine Fırat Üniversitesi'nde devam ederek Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı.

Mesleğe Giriş: İçişleri Bakanlığı'nın açtığı 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 21 Aralık 2021 tarihinde "Elazığ Kaymakam Adayı" olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti.

5 6

İyi derecede İngilizce bilen Kaymakam Tuğçe Orhan, genç yaşına rağmen edindiği tecrübe ve dinamik yönetim anlayışıyla Ladik ilçesinde görev yapmaktadır.