Üç gün önce Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine atanan Özlem Özşahin, partisinin Çerçeve Yasa'ya 'evet' demesini gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

Özşahin, yaptığı açıklamada devletin üniter yapısına yönelik tehdit oluşturacağını düşündüğü bir düzenlemeye “evet” oyu verilmesini kabul etmediğini belirterek, CHP çatısı altında siyaset yapma imkanının kalmadığını ifade etti.

“Çerçeve yasaya evet oyu veren CHP’de siyaset yapma şansım yoktur. Millete rağmen siyaset olmaz" diyen Özşahin, devletin üniter yapısının kendisi açısından kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Özşahin, CHP’nin söz konusu yasa karşısındaki tutumunun ardından partiyle siyasi yol yürümeye devam edemeyeceğini belirterek, kadın kolları başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.