Akaryakıt fiyatlarında son dönemin en yüksek tek seferlik artışlarından biri kapıda.

ZAMMIN YÜZDE 75'İ POMPAYA YANSIYACAK

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve ürün fiyatlarındaki artışlar nedeniyle akaryakıt sektörü büyük bir maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Gelişmeleri aktaran Olcay Aydilek'e göre, mevcut şartlar altında benzinde 2 TL, motorinde ise 6,85 TL’lik rekor bir zam gereksinimi oluştu. Ancak 1 Ağustos itibarıyla devreye alınan ve 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacak eşel mobil düzenlemesi sayesinde vatandaş bu artışın tamamını hissetmeyecek. Düzenleme kapsamında fiyat artışlarının yüzde 25’lik kısmı ÖTV indirimiyle devlet tarafından karşılanırken, kalan yüzde 75'lik bölüm doğrudan satış fiyatlarına yansıtılacak.

BENZİNE 1,50 LİRA, MOTORİNE 5,13 LİRA ZAM GÖRÜNDÜ

Eşel mobil sisteminin 1 Ekim itibarıyla sona ereceği belirtilirken, mevcut hesaplamalara göre pompaya yansıması beklenen net artış benzinde 1,50 TL, motorinde ise yaklaşık 5,13 TL olacak.