Çorum Belediyesi Ulukavak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Özgürevler 5. Sokak – Söğütlüevler Caddesi ile Söğütlüevler Caddesi – Çiftlikçayırı 29. Sokak güzergâhlarında atıksu hattı altyapı çalışması yapılacağını duyurdu.

Çalışmalar nedeniyle bugünden itibaren çalışmalar tamamlanıncaya kadar Ulukavak Mahallesi'ndeki bazı cadde ve sokakların geçici olarak araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada; "Çalışmalar süresince araç ve yaya güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla sürücülerimizin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları, ulaşımda ise belirtilen alternatif güzergâhları kullanmaları önemle rica olunur." denildi