Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada av sezonunun kapandığı belirtildi.

2023-2024 av döneminin Merkez Av Komisyonu (MAK) kararı uyarınca av sezonunun 03.03.2024 tarihi itibariyle ülke genelinde kapandığının ifade edildiği açıklamada,

“4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan MAK avın kapanış tarihini belirlemiştir. MAK 2024 yılında mayıs ayı içerisinde toplanarak 2024-2025 yıllarını kapsayacak kararını alacaktır. Bu kararda av döneminde uygulanacak avlanma usul ve esasları ile av hayvanı türlerine göre avın açılacağı tarihler yeniden belirlenecektir.

2024-2025 av sezonu ağustos ayı içerisinde başlayacaktır. Her canlı üreme ve yaşama hakkına sahiptir. Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başlamaktadır” denildi.

Av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleştirme döneminde rahatsız edilmemesi, yavru ve yumurtaların toplanmaması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, “Özellikle bölgemiz genelinde yaygın yaşam alanı bulunan karacaların yavruları bulunduğunda ellenmemeli, taşınmamalı ve ürkütülmemelidir. İnsan ile temas halinde toprak ile üzeri silinerek bulunduğu yere bırakılmalıdır.

Başıboş bir yavru yaban hayvanı görüldüğünde ilk akla gelen onu yakalayıp koruma olabilir. Fakat bu işlem yavru yaban hayvanına faydadan çok zarar getirir. Çünkü yavrunun annesi büyük ihtimalle yakın bir yerlerde besleniyor veya avlanıyor olabilir. Bundan dolayı da sizi görür ve yavrusuna yaklaşmaktan korkar. Anne yaban hayvanı beslenirken sıklıkla yavru yuvada hareketsiz bir şekilde annesinin gelmesini bekler. Bu davranış onu yırtıcı ve dış ortamdan gelebilecek tehlikelerden korur. Yavrusu alınan yaban hayvanları o bölgeyi terk etmemekte, 3 gün içinde yavrularını bulurlar ise onları tekrar sahiplenmektedirler. Ancak yavru yaban hayvanının yaralı, terkedilmiş veya yırtıcı tehlikesi altında olduğundan kesin olarak eminseniz Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 81 ildeki İl Şube Müdürlüklerine haber vermeniz en doğru davranış olacaktır. Yaban hayvanlarının bulundurulmaları 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine ve Merkez Av Komisyonu (MAK) Kararlarına göre yasak olup aksine hareket edenler ağır para cezasıyla cezalandırılmaktadırlar. Unutulmamalıdır ki yaban hayatının korunması gelecek nesillere karşı bir görevimizdir” ifadeleri kullanıldı.