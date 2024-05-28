Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ile Uluslararası Ürojinekoloji Derneği işbirliğiyle ‘Çorum Pelviperinoloji Günleri Programı’ gerçekleştirildi.

Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirien programa Çorum ile birlikte Amasya, Tokat, Ankara illerinden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ile uzmanlık öğrencileri katıldı.

Programa katılan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Sinan Zehir, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Uluslararası Ürojinekoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Akın Sivaslıoğlu ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Yakup Kumtepe’nin konuşmalarının ardından bilimsel programa geçildi.

Başkanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Birim Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ümit Görkem ve Üroloji Kliniği Öğr. Üyesi Dr. Mustafa Serdar Çağlayan’ın yaptığı oturumda Prof. Dr. Akın Sivaslıoğlu Pelvik Anatomi ve idrar kaçırma ile ilgili yeni cerrahi tekniklerden bahsetti.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Derya Kılıç, idrar torbası sarkması (sistosel) tipleri ve yönetimini anlatırken, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Yakup Kumtepe idrar kaçırma ve rahim sarkması için rahim koruyucu kapalı ameliyat tekniklerinden bahsetti.

Prof. Dr. Tayfun Güngör ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Cihan Toğrul’un modere ettiği canlı cerrahiler güncel bilgiler ışığında yeni teknikler geliştiren Prof. Dr. Akın Sivaslıoğlu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Op. Dr. Merve Konal tarafından ameliyathanede başarılı bir şekilde yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen katılımcılar eş zamanlı soru-cevap ve interaktif şekilde ameliyatın kritik noktaları ile ilgili bilgi aldılar.

Program kapsamında ameliyat tekniklerini geliştiren uzman eğitimcilerin bilgi, beceri ve tecrübelerinin tüm katılımcılara aktarılması sağlandı.