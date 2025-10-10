Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Hacıhalil Köyü'nde geçtiğimiz Mayıs ayında çıkan yangında evleri tamamen kullanılamaz hale gelen iki aile, devletin ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan yeni yuvalarına kavuştu.

16 Mayıs 2025 tarihinde çıkan yangında Ahmet Taş ve Şükrü Karaman’a ait evler tamamen yanmıştı. Yangının ardından Çorum Valisi Ali Çalgan’ın öncülüğünde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, İskilip Belediyesi, hayırsever vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle başlatılan çalışmalar sonucunda, evler kısa sürede yeniden inşa edildi.

VALİ ÇALGAN AİLELERİN SEVİNCİNE ORTAK OLDU

Çorum Valisi Ali Çalgan, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci ile birlikte Hacıhalil Köyü’ne giderek yeni evlerine kavuşan aileleri ziyaret etti.

Vali Çalgan, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada yangının elektrik kontağından çıktığının değerlendirildiğini belirterek şunları söyledi:

“16 Mayıs gecesi meydana gelen yangında iki evimiz ve müştemilatı tamamen yanmıştı. Olayın hemen ardından köy muhtarımız ve kaymakamımızın girişimleriyle ailelerimizin barınma sorununu çözmek üzere harekete geçtik. AFAD, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ve yerel desteklerle kısa sürede iki evimizi tamamladık.” Devletin her türlü afette vatandaşının yanında olduğunu vurgulayan Vali Çalgan, “Allah canımıza zeval vermesin. Dünya malı yerine getirilir. Devletimiz güçlü, vatandaşlarımız da duyarlı. Yüce Allah köyümüzü, ilimizi ve ülkemizi bu tür afetlerden korusun.” ifadelerini kullandı.

Vali Çalgan ayrıca süreçte destek veren Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Köy Muhtarlığı ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ahmet Taş ve Şükrü Karaman ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Evlerimiz yandığında çok üzülmüştük. Devletimiz hemen yanımızda oldu. Allah devletimize zeval vermesin.”

Yangında evlerini kaybeden iki aile, devletin sıcak eli ve vatandaş dayanışmasıyla yeniden yuva sahibi olmanın sevincini yaşadı.