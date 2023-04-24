10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanıp hizmete açılan köprülü kavşakla ilgili açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Oğuzhan Kaya, Çorumluların hizmetine açıp bölgede ulaşım konforunu sağladıklarını söyledi.

“Yol medeniyettir” diyen Oğuzhan Kaya, “Samsun-Çorum-Ankara Çevre Yolu’ndan, Çorum merkez Akşemseddin Caddesi'ne bağlayacak farklı seviyeli köprülü kavşak projesi tamamlanarak kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Kaya, yaklaşık 400 milyon liraya mal olan köprülü kavşağın İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar, Osmancık, Kargı, Dodurga ve Laçin olmak üzere toplam 150 bin nüfusa sahip 8 ilçeyi şehir merkezine bağladığını ifade etti.

Proje ile Osmancık ve İskilip yolları tek kavşakta buluşurken, farklı seviyeli köprülü kavşak ile Çorum merkeze girişte trafik akışının rahatlaması ve trafik yoğunluğunun da azalacağını vurgulayan Kaya, “Bu proje ile ayrıca Ankara ve Samsun'dan gelen trafiğin, İskilip-Osmancık trafiğine takılmadan akmasını sağlayacak. Proje ile Çevre Yolu’nda yaşanan kazaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir” diye konuştu.

Kaya, kavşağın 5’i açıktan oluşan 168 fore kazığın üzerinde 150 adet kirişle kendi çapında en büyük farklı seviyeli kavşak olduğuna vurgu yaparak “Yaklaşık 400 milyon bir bedelle 10 ay gibi kısa bir sürede Çorumlu şehrilerimizin hizmetine açıp bölgede ulaşım konforunu sağladık” açıklamasında bulundu.