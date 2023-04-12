MURAT ÇETİN

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Sungurlu OSB’ye kurulacak yeni fabrikaların ilçenin gelişmesine, ekonomisinin büyümesine, istihdamın artmasına ve Sungurlu’daki göçün önlenmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Sungurlu’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ile birlikte Sungurlu’ya giden Vahit Kayrıcı, ilk olarak ilçe Kaymakamı Fatih Görmüş’ü makamında ziyaret etti.

KAYMAKAM GÖRMÜŞ’TEN OSB HAKKINDA BİLGİ ALDI

Kaymakam Görmüş’ten Sungurlu hakkında bilgiler alan Kayrıcı, özellikle de Sungurlu’nun geleceği açısından son derece önemli olan Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan önemli gelişmeler hakkında istişarede bulundu.

‘OSB’NİN KURULMASINDA KATKIMIZ VAR’

Organize Sanayi Bölgesi’nin 2000’li yılların başında kurulmasında o dönemde milletvekili olarak kendisinin de büyük katkısının olduğunu hatırlatan Kayrıcı, yeni kurulacak fabrikaların Sungurlu’nun gelişmesine, ekonomisinin büyümesine, istihdamın artmasına ve en önemlisi de Sungurlu’daki göçün önlenmesine büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni’yi ziyaret eden Kayrıcı, daha sonra da Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Cirit ile görüştü.

İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam’ı da ziyaret eden Kayrıcı, Polis Haftası nedeniyle günlerini kutlayarak personele çiçek takdim etti.

STK’LARA ZİYARET

Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz’ü ziyareti sırasında ilçenin tarımı ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulunan Kayrıcı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhan Ambarkütük’ü ziyaretinde de ticaret ve sanayi alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Seyfi Erayhan’ı ziyaret ederek bu göreve yeni seçilmesinden dolayı kutlayan Kayrıcı, Sungurlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Alaattin Kayaer’e de ziyarette bulundu.

Sungurlu’da da esnaf ve sanatkar odalarını da es geçmeyen Kayrıcı, Şoförler Odası Başkanı İsmail Pozan ile başladığı ziyaretlerinde ardı ardına Bakkallar Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu ile de bir araya geldi.

Kayrıcı, ziyaretler esnasında cadde ve sokaklardaki vatandaşlarla da hasbihal etti.