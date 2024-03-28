Namsan U 17 liginde 6. hafta maçları oynandı.

Haftanın kritik maçında ilk iki sırada bulunan Gençlerbirliği ile Mimar Sinan arasındaki maçı 2-0 kazanan Mimar Sinan liderliğe yükseldi.

Devane sahasında oynanan maçta Mimar Sinan namağlup rakibi önünde aldığı 2-0 galip gelerek beşinci maçından da üç puanla ayrılarak liderliğe yükseldi.

Günün diğer maçlarında ise namağlup üçüncü takım İskilipgücüspor, Hattuşa Gençlikspor deplasmanından 2-1 galip dönerek beşinci maçından da üç puanla ayrıldı ve play-off yolunda büyük avantaj yakaladı.

Play-off mücadelesi umutlarını devam ettirmek isteyen HE Kültürspor ise Buharaspor önünde 8-1 galip gelerek yarışta 'bende varım' dedi.

Günün ilçede oynanan tek maçında ise Sungurluspor ile Alaca Belediyespor arasındaki gol düellosundan galip çıkmadı ve takımlar 4-4 beraberlik ve birer puanla haftayı kapattılar.