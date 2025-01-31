Çorum'un yeni Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran görevine başladı.

Demirkıran, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretçilerini ağırladı.

Çorum güreş camiası, yeni müdüre tebriklerini iletmek ve başarı dileklerinde bulunmak için ilk olarak ziyarete gelen grup oldu. Ziyaret esnasında, güreşin Çorum’daki önemi ve gelecek hedefleri üzerine sohbetler yapıldı.

Demirkıran, gençlerin sporla daha fazla buluşması için çeşitli projeler geliştireceklerini ifade etti.

Demirkıran, Çorum’daki spor altyapısını güçlendirmek ve gençlerin spor alanlarında daha fazla fırsat bulmalarını sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapacaklarını belirtti.