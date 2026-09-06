Ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritasını şekillendiren Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. OVP'yi açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2026 yılı büyüme tahminimizi yüzde 3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz yüzde 2,3’e gerilerken yıl sonu enflasyon tahminimiz yüzde 28,4’e yükseldi." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı.

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık dönemine yön verecek 2027–2029 Orta Vadeli Programı'nı kamuoyuyla paylaştı.

Önümüzdeki üç yıla ilişkin temel politika belgemiz olan Orta Vadeli Program, Kalkınma Planımız doğrultusunda hazırlanan ve her yıl güncellenen üç yıllık bir politika çerçevesi sunmaktadır.

Program, makroekonomik hedef ve tahminlerimizi, gelir ve gider ile borçlanma görünümünü, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını ve reform gündemimizi ortaya koymakta; aynı zamanda bütçe sürecinin temel çerçevesini oluşturmaktadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

OVP her yıl güncellenen 3 yıllık bir politika çerçevesi sunmaktadır.

Dünya ekonomisi son dönemde ekonomik, teknolojik gelişmelerin iç içe geçtiği öngörülebilirliğin azaldığı bir dönemden geçmektedir. Bölgemizde yaşanan savaşın etkileri bir çok alanda hissetmedir. Geleneksel tarife artışların yanında küresel belirsizlikler de OVP'yi etkilemektedir.

Geçtiğimiz OVP'de gündeme gelen Küresel Büyüme Tahmini aşağı doğru güncellenmiştir.

Kürsel enflasyon tahminleri yüzde 3,6 dan 3,7'ye yükselmiştir.

ENFLASYON TAHMİNİMİZ 28,4'E YÜKSELDİ

2026 yılı büyüme tahminimizi yüzde 3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz yüzde 2,3'e gerilerken yıl sonu enflasyon tahminimiz yüzde 28,4'e yükseldi.

Turizm gelirleri tahminleri 68 milyar dolardan 65 milyar dolara revize edilmiştir.

Küresel büyümenin yüzde 3,4'e yükseldi.

Bu revizyon, küresel ve yurt içi ekonomik varsayımlardaki değişikliklerin Türkiye ekonomisine yönelik tahminlere yansıdığını gösteriyor.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 105 MİLYAR DOLAR

Yeni OVP'de 2027 yılı için dış ticaret açığının 105 milyar dolar, enerji ithalatının ise 71 milyar dolar olması öngörülüyor.

Turizm gelirleri için 2027 tahmini 65 milyar dolar olarak belirlenirken, cari açığın GSYH'ye oranının yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İŞSİZLİK ORANININ 2029'DA YÜZDE 7,6'YA İNMESİNİ BEKLİYORUZ

2026 sonunda yüzde 8,1 olarak beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de yüzde 8'e, 2028'de yüzde 7,8'e, 2029'da yüzde 7,6'ya inmesini bekliyoruz.

2026 yılında yüzde 28,4 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz enflasyonun 2027'de yüzde 21'e, 2028'de yüzde 13,5'e, 2029'da ise yüzde 9'da inmesini bekliyoruz. Böylece enflasyon tek hanelere inmiş olacak.

Cari açığın GSYH'ya oranı tahmini 2027 için yüzde 1,9, 2028 için yüzde 1,8, 2029 için yüzde 1,6 olarak belirlendi.

Bütçe açığının kademeli düşürülmesini hedefliyoruz. 2026 için yüzde 3,5 öngördüğümüz bütçe açığını aldığımız tedbirlerle yüzde 3,1 olarak gerçekleştirmeyi bekliyoruz.

Program sonunda milli geliri 2,2 trilyon dolara, mal ve hizmet ihracatının 450 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz. Milli gelirin 25 bin dolara çıkmasını ve enflasyonun yeniden tek hanelere inmesini bekliyoruz.