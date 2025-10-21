Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, yemek borusunun kapalı olması anlamına gelen özofagus atrezisi tanısı konulan bir günlük yenidoğan bebek, Çorum'da ilk kez gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, doğumsal bir anomalinin cerrahi tedavisinde önemli bir başarıya imza attı. Özofagus atrezisi tanısı alan bir günlük bebek, Prof. Dr. Çağatay E. Afşarlar başkanlığındaki deneyimli ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla yeniden sağlığına kavuştu.

Zorlu ameliyat, Prof. Dr. Çağatay E. Afşarlar başkanlığında; Doç. Dr. Gül Doğan, Doç. Dr. Hülya İpek, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Metin, Op. Dr. Nurcan Coşkun’dan oluşan Çocuk Cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirildi. Yenidoğan tedavi sürecinde ise Doç. Dr. İsmail Kürşad Gökçe, Uzm. Dr. Abdülhamit Tüten ve Uzm. Dr. Ahmet Akçay görev aldı. Ameliyat sonrası yapılan takiplerde, bebek sağlıklı şekilde beslenmeye başladı ve taburculuğa hazır hale geldi.

Ameliyatın ardından Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan ve Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Çocuk Cerrahisi Servisi’ni ziyaret ederek aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette operasyonun detayları hakkında bilgi alınırken, başarılı ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibi tebrik edildi.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, bu ameliyatın Çorum’da ilk kez gerçekleştirilmiş olmasının, hastanenin teknik donanımı, akademik kadrosu ve cerrahi tecrübesinin ulaştığı seviyeyi gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, “Bu tür kompleks cerrahi girişimlerin artık ilimizde de başarıyla yapılabiliyor olması, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmakta ve ailelerin tedavi için şehir dışına gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır.” ifadelerine yer verildi.