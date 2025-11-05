Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Çorum-Samsun Yolu üzerinde 2.800 dönüm alanda Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kuruluş Protokolü onaylanarak bölge tüzel kişilik kazandı.

Bu doğrultuda, Bakanlıkça onaylanan Kuruluş Protokolü çerçevesinde Müteşebbis Heyet kurucu ortaklar ve asil üyelerden şöyle oluştu:

KURUCU ORTAKLAR VE ASİL ÜYELER

İl Özel İdaresi

• Ali ÇALGAN

• Muhammed Fatih TEMUR

• Başak Gözde TAŞKIRAN

• Kenan GENÇ

• Veli UYSAL

ÇORUM BELEDİYESİ

• Halil İbrahim AŞGIN

• Lemzi ÇÖPLÜ

• Alper ZAHİR

• Elvan ZORLU

• Ahmet KURTBAŞ

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası

• Çetin BAŞARANHINCAL

• Yılmaz BÜLBÜL

• Gökhan KERMAN

• Önder KARTAL

• Mustafa ERTÜRK

Çorum Merkez 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığına Çorum Valisi Ali Çalgan, Başkan Vekilliğine ise Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Yönetim Kurulu Başkanlığına Çorum Valisi Ali Çalgan, Başkan Vekilliğine ise Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Denetim Kurulu Asil Üyeliklere Kenan Genç ve Alper Zahir, OSBÜK Temsilciliklerine ise; Gökhan Kerman, Alper Zahir ve Başak Gözde Taşkıran seçildi.

Çorum Merkez 2. OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı, Valilik toplantı salonunda Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda; Müteşebbis Heyet’in görev ve yetkileri, ön tahsis yapılabilecek alanlar ve ön tahsis prensipleri, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) temsilcileri ile OSB tüzel kişiliğine devredilecek alanlara ilişkin hususlar görüşülerek karara bağlandı.

Vali Ali Çalgan, Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin şehrimizin sanayi altyapısını daha da güçlendireceğine ve bölgesel ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağına olan inancını dile getirdi. Bu doğrultuda yapılan çalışmaların Çorum’un üretim kapasitesini artırarak istihdamı desteklemesini temenni eden Vali Çalgan, alınan kararların hayırlı olmasını diledi.