Yeniden Refah Partisi Çorum İl Teşkilatının İl Divan Toplantısı yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonunda yapılan toplantıya MKYK Üyeleri Mehmet Yavuz ve Yaşar Özkan da katıldı.

Programda AK Parti ve MHP’den Yeniden Refah Partisi’ne katılan isimlere rozetleri takıldı.

Toplantıda konuşan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, bu geniş çaplı katılımın, partinin Çorum’da ciddi bir yükseliş yakaladığını gösterdiğini söyledi.

Kuşcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu akşam burada gördüğümüz coşku; milletimizin yeniden Milli Görüş’ü, yeniden Erbakan çizgisini aradığını açıkça ortaya koymaktadır. Vatandaşlarımız artık çözümü başka yerlerde değil, sadece Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın üretim, adalet, ahlak ve liyakat temelli vizyonunda görmektedir. Çare bellidir: Çare Fatih Erbakan’dır. Yeniden Refah Partisi iktidar yolunda emin ve hızlı adımlarla ilerlemektedir.”

Kuşcu konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün burada ortaya çıkan tablo, 2025 ve sonrasında Türkiye’nin siyasi şekillenmesinde Yeniden Refah Partisi’nin belirleyici bir güç olacağını göstermektedir. Milletimizin güvenine layık olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

Toplantıya katılan MKYK Üyeleri Mehmet Yavuz ve Yaşar Özkan da yaptıkları konuşmalarda teşkilatın dinamizmine dikkat çekerek Yeniden Refah Partisi’nin Türkiye’nin yükselen siyasi merkezi hâline geldiğini belirttiler.

Her iki isim de Çorum teşkilatını çalışmalarından dolayı tebrik ederek, sahadaki bu güçlü enerjinin Türkiye genelinde de aynı şekilde hissedildiğini ifade etti.