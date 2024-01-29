Yeniden Refah Partisi'nin Çorum Belediye Başkan adayı belli oldu.

AK Parti eski Merkez İlçe Başkanı Av. Yaşar Anaç, belediye başkan adayı olarak gösterildi.

Parti'den yapılan açıklamada; "Çorum Belediye Başkan Adayımız Av. Yaşar Anaç oldu. Çorum’a ve partimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

YAŞAR ANAÇ KİMDİR?

1975 Bayat ilçesi Aşağı Emir Halil Köyü doğumlu olan Yaşar Anaç, ilkokulu köyündeki okulda tamamladı.

Daha sonra Ankara Keçiören Lisesi orta kısmından mezun olduktan sonra İskilip Endüstri Meslek lisesi elektrik bölümünü kazandı.

1998 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Anaç, 20 yılı aşkın süredir Hayat Hukuk bürosunda avukatla yapmakta.

Evli ve 3 çocuk babası Anaç, üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı'nda 1995 yılı seçim çalışmalarında gönüllü olarak Konya’da Refah Partisinde görev aldı

İlk resmi görevine 2006 yılında AK Parti’de Disiplin Kurulu üyesi olarak başlayan Anaç, 2014-2106 yılları arasında AK Parti Merkez İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

Anaç, 8 Kasım 2016 yılında AK Parti'den istifa etti.