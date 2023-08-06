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HURŞİT BOZKURT

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığına getirilen Nuri Kuşçu, teşkilatları oluşturmaya başladı.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu, mahalle başkanlarının atamalarını gerçekleştirdi. Ataması yapılan mahalle başkanlarına görevleri törenle tevdi edildi.

İl Başkanı Nuri Kuşçu törende yaptığı konuşmada, “Her şeyimizle noksansız yerel seçimlere hazırız ve sahaya güçlü kadromuzla iniyoruz. Mahallelerimize atanan, davamıza inanmış başkanlarımıza emanet onlara güvenimiz tam gerekli çalışmaları yapacaklarından eminiz. Genel seçimlerdeki yakalamış olduğumuz ivmeyi ve heyecanı kaybetmeden yerel seçimlerde de görevimizi fazlasıyla yerine getireceğiz Allah’ın izniyle”dedi.

Kuşçu, İl ve İlçe teşkilat mensuplarına göstermiş oldukları özverili çalışmasından dolayı teşekkür etti.

Konuşmanın ardından mahalle başkanlarına belgelerini Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu teslim etti.