Adıyaman’da yatağında hareketsiz olarak bulunan 14 aylık bebek kaldırıldı hastanede hayatını kaybetti.

Elinle bilgilere göre Adıyaman merkez Altınşehir mahallesinde ikamet eden 14 aylık olduğu öğrenilen Ronya Erva S., mama yedirildikten sonra iddialara göre yatağına konularak uyutuldu.

Bir süre sonra yatakta yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde görülen Ronya Erva S., ailesi tarafından alınarak en yakın aile sağlık merkezine götürüldü. Burada ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Ronya Erva S., çağrılan ambulansla kent merkezde bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Ronya Erva S., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Ronya Erva S’nin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi ardından belli olacağı öğrenildi.