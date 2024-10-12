Yeniden Refah Partisi heyeti, Çorum Valisi olarak atanan Ali Çalgan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, Belediye Meclis Üyeleri Sinan Demir, Kadir Boruç, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Bilge, İl Başkan Yardımcıları Furkan Murat Köse, Mehmet Akif Alagöz ve Hüseyin Bozok’tan oluşan heyet Vali Çalgan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler.