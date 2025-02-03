Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden "Yenidoğan çetesi" sanıklarından İlker Gönen için İstanbul Küçükçekmece'de cenaze töreni düzenlendi.

Gazetecilere açıklama yapan İlker Gönen'in avukatı Aydın Mantar, "Biz de süreci takip edeceğiz" dedi.

Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden "Yenidoğan çetesi" sanıklarından İlker Gönen için İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Hacı Ömer Çetinsaya Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İlker Gönen'in aile yakınları katıldı. Aile üyeleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü.

İlker Gönen'nin avukatı Aydın Mantar, "Mutlaka beyanda bulunacağım. İlk bulgular intihar yönünde biz evrak görmeden dosya görmeden adli tıp süreci işletilmeden bir şey dememiz pek mümkün değil. Biz de süreci takip edeceğiz" dedi.