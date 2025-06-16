Çorum Özel Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Özgür Sönmezer, yaptığı açıklamada yenidoğan sünneti ile ilgili bilgiler verdi.

Sünnetin, penisin başını çevreleyen derinin cerrahi olarak çıkarılması olduğunu belirten Opr. Dr. Özgür Sönmezer, “Doktor olarak benim tavsiyem bebek 2 aylık olduktan sonra en kısa sürede yapılmasıdır. Dört veya beşinci aylardan sonra bebek hareketlendiği için işlem süresi uzamaktadır. Yenidoğan sünneti tecrübeli ellerde kısa sürede ve genel anestezi almadan yapılır. Lokal anestezi ile yapılmaktadır. Bu nedenle bebeğin aç kalması gerekmez. Tok karnına işlem yapıldığında bebek sünnet sırasında çoğunlukla uyur” dedi.

Bebek bir cerrahi işlem için minik görünse de bedenin kendini onarımı bu yaş grubunda daha hızlı olduğundan iyileşme sürecinin çok kısa sürdüğünü kaydeden Opr. Dr. Özgür Sönmezer, “Sünnet derisindeki damarlar çok küçük olduğundan belirgin kanama hemen hemen hiç görülmemektedir. Sünnetsiz çocukların idrar yolu enfeksiyonuna sünnetli çocuklara oranla 10 ile 20 kat daha fazla yakalandığı görülmektedir. Yenidoğan sünneti ile hijyen daha kolay sağlanır ve penis ön derisinin yapışıklıkları ve darlıkları (fimozis) önlenmiş olur. Yenidoğan sünnetinin diğer bir önemi çocukta psikolojik travma oluşturmamasıdır. Ayrıca sünnet sonrası bakımının çok basit ve kolay olması yenidoğan sünnetinin bir başka rahatlığıdır. Bebeğin bezi dışında ayrı bir pansumana ihtiyaç duyulmamaktadır. Mikrop kapma veya tahriş olma riskinin daha az olması ve ilk günlerde çarpma gibi dış etkilerden güzelce korunması nedeniyle adeta kimse çocuğun sünnet olduğunu bile anlamaz. Sünnet sonrası bakımda oldukça kolaydır. Sünnet işleminden 1 saat sonra evinize gidebilirsiniz. Sünnet sonrasında antibiyotikli bir krem günde 1 kez penis etrafına sürülür, yara da 1 hafta içerisinde iyileşmektedir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)