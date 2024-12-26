Çorum'un Kargı ilçesinde bulunan Şehit Suat Yaşar İlçe Halk Kütüphanesi, yapılan kapsamlı yenileme çalışmaları sonrasında kapılarını tekrar açtı.

Modern tasarımı ve yenilenen imkanlarıyla kütüphane, öğrencilere ve tüm vatandaşlara daha konforlu bir okuma ve çalışma ortamı sunuyor.

Modernize edilen kütüphane, artık öğrenciler ve vatandaşlar için daha konforlu bir ortam sunuyor. Tadilat çalışmaları kapsamında kütüphane yapısı tamamen elden geçirildi. Kullanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek sessiz ve ferah bir ortam, yeni bilgisayarlar, yeni kitaplar ve dijital kaynaklar kütüphane koleksiyonuna dahil edildi.

VATANDAŞLAR VE ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Kütüphane, hem öğrencilerin ders çalışma ihtiyaçlarını karşılamak hem de vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla yeniden tasarlandı. Yenilenen alanlar, ziyaretçilerden tam not aldı. Kargı Şehit Suat Yaşar İlçe Halk Kütüphanesi, bilgiye erişim ve eğitim için yeni nesil bir merkez haline geldi. Siz de bu modernleştirilmiş alanın tadını çıkartmak için bir ziyaret planlayın ve topluluk içinde yerinizi alın.

KÜTÜPHANEDEKİ YENİLİKLER

Kütüphanede bakım onarım kapsamında tuvaletler yenilendi. Boya badana yapıldı. Elektrik tesisatında iyileştirmeler yapıldı. Eski kullanımda olan mobilyalar ergonomik yapıya uygun olmadığından yeni mobilyalar ile değişimi sağlandı. Çocuk bölümü çocukların ilgi çekeceği şekilde düzenleme yapıldı. Oyun odasında iyileştirmeler yapıldı.