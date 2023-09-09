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31 Mart 2024 yerel seçimlerine giden yolda merakla beklenen belediye başkan adayları için AK Parti ve MHP ittifakı devam edecek.

A Haber'de yer alan habere göre, seçici kurulun ön hazırlığını yapacağı adaylarla ilgili nihai kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli verecek.

İki liderde partisinde özel ekip kurulması için talimat verecek.

Türkiye'de bin 392 belediyenin 810'u AK Partili yönetim tarafından, 231 belediye ise MHP'nin yönetiminde olmak üzere bin 41 belediye Cumhur İttifakı ile yönetiliyor.

Mevcut yönetimler ile birlikte başta 11 Büyükşehir olmak üzere Cumhur İttifakı, genel seçimde elde ettiği seçim başarısını yerelde de sürdürmek istiyor. Belde, ilçe, büyük ve merkez ilçelerde kazanacak adayların belirlenmesi için önümüzdeki günlerde AK Parti ve MHP'de özel komisyon ekibi kurulacak. Komisyon, güçlü adayların isimlerini Erdoğan ve Bahçeli'ye sunacak.

KAPSAMLI VE DETAYLI İTTİFAK YAPILACAK

Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelirken bu buluşmada 2024 yerel seçimlerinin yol haritası belirlenmişti. 2019 seçimlerinde iki parti sadece 30 büyükşehirde ittifak yapmıştı. 27 ilde AK Parti, 3 ilde ise MHP aday göstermişti. Bu sefer 81 ilin tamamında beldelere kadar, büyükşehirler, iller, büyükşehirlerin merkez ilçeleri olmak üzere Edirne'den Kars'a yurdun dört bir yanında doğru aday belirlenmesi için çalışmalar yapılacak. Kapsamlı ve detaylı bir ittifak yapılacak. İki partinin liderinin de bu konuda anlaştığı öğrenildi.

KİM KAZANMAYA YAKINSA O ADAY ÇIKARACAK

Aday belirleme çalışmalarının AK Parti'nin 7 Ekim'de gerçekleştireceği 4'üncü Olağanüstü Kongresinin ardından başlaması bekleniyor. AK Parti ve MHP kurmayları bir araya gelecek ve detaylı bir çalışma yürütecekler.

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