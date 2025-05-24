Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu'nda alınan kararın ardından hayata geçirilen ve Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen "2025 Yeşeren Umutlar Projesi" uygulanmaya başlandı.

Proje kapsamında, sera ve açık tarım alana sebze fidesi dikildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından konu hakkında yapılan açıklamada, “Hükümlülerin topluma kazandırılması ve çevre bilincinin artırılması amacıyla yürütülen proje ile bu yıl da umutlar yeşermeye devam ediyor. Denetimli Serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma sonucunda, Çorum Ziraat Odası Başkanlığı tarafından temin edilen 1680 adet domates, 1944 adet biber ve 1024 adet salatalık fidesi dikildi ve ayrıca 5 kg fasulye tohumunun ekimi gerçekleştirildi. Ayrıca proje kapsamında halen devam eden iki adet sebze yetiştiriciliği kursu açılmış olup bu kurslarda 20 yükümlünün eğitimi de sürmektedir.

Proje ile yükümlü bireylerin rehabilitasyonu ve yeniden topluma kazandırılması hedeflenirken, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturulması, mesleki eğitim verilerek hem meslek sahibi olmaları hem de kamu hizmeti tedbiri uygulanan hükümlülerin üretime yönelik bir alanda kamu hizmeti cezasını çekmesi ve bu sayede üretime katkılarının sağlanması amaçlanıyor. Çalışmalar sonunda elde edilecek ürünler ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere; Kızılay, Sevgi Evleri, Müftülük Kuran Kursları ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı gibi kurum ve kuruluşlara ücretsiz olarak dağıtımı gerçekleştirilecek” denildi.

