Erzurum Devlet Tiyatrosunun ‘Yeşil Çam’ isimli oyunu Çorum’da tiyatroseverlerle buluşacak.

Uğur Saatçi’nin yazdığı ve Ayşe Pınar Aras’ın yönettiği tek perdelik oyun 26 Nisan Cuma günü saat 20.00’da, 27 Nisan Cumartesi günü ise 14.00 ila 20.00 saatlerinde Çorum Devlet Tiyatro Salonunda sahnelenecek.

Oyunun konusu ise şöyle:

“Dönemin aktrislerinden Lalifer’e aşık olan Arif, kendi filmini çekmeye karar verir. Böylelikle Lalifer’e ulaşacaktır. Filmi çekmek için gerekli parası ve tecrübesi olmayan Arif’in aktrist kahvesine gitmesiyle şansı yaver gider. Planda olmayan aksilikler ile birlikte film yine de çekilir. Ama nasıl?”

Oyunun biletleri, Çorum Devlet Tiyatrosu gişesi ve www.biletinial.com’da

tam 45 TL, indirimli 30 TL’den satışa sunuldu. (Haber Merkezi)