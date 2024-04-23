Çorum’un İskilip ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Törene İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Cumhuriyet Başsavcısı Musa Koruyan, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutan V. Kazım Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İskilip Atatürk İlk-Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanmış olan gösteriler sergilendi.

Hazırlanan gösteriler ve öğrenciler arasından yapılan eğlenceli yarışmalar izleyenlerden büyük beğeni aldı.

İskilip Atatürk İlk-Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanmış olan resim sergisinin gezilmesi ile program sona erdi.