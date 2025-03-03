Bu yıl 1-7 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Yeşilay Haftası etkinlikleri, bağımlılıklarla mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla 120 Yeşilay Şubesi, 97 ülke Yeşilay’ı ve 130 binin üzerinde gönüllüyle kutlanıyor.

Bağımlılıklarla mücadele alanında 105 yıldır 120 şube, 97 ülke Yeşilay’ı ve 130 binin üzerinde gönüllüsüyle çalışmalarını sürdüren Yeşilay, toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını her alanda kararlılıkla devam ettiriyor. Bu yıl 1-7 Mart arasında “Hepimiz için bağımsız gelecek” sloganıyla kutlanan Yeşilay Haftası’nda, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla yurt genelinde birçok etkinlik düzenleniyor. 5 Mart 1920’de, işgal altındaki İstanbul’da, bağımlılıklar yoluyla toplumu zayıflatmaya çalışan güçlere karşı direniş ruhuyla kurulan Yeşilay, bugün Türkiye’nin dört bir yanında ve dünyada bağımlılıkla mücadelede öncü rolünü üstleniyor.

Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç: “Bağımlılık ortaya çıkmadan engellenmeli”

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılıklarla mücadeleyi “bir nesil ve gelecek davası” olarak gördüklerini vurgulayarak, şunları söyledi: “Gençlerimizin geleceğine kasteden, onları zifiri bir karanlığa mahkûm etmek isteyenlere karşı İçişleri Bakanlığımızın iş birliğiyle Bağımsızlık Seferberliğimizi ilan ettik. Bağımsızlık Seferberliğimiz, çocuklarımızın bağımlılık endüstrisinin tuzaklarına düşmemesi için var gücümüzle çalışmak demektir. Bağımlılıklarla mücadele ederek insan onurunu toplumun tüm fertleri adına koruma gayretinde olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu duygu ve düşüncelerle, 105. yılımızda ve Yeşilay Haftası vesilesiyle, ‘Bağımsız gelecek için Türkiye’nin Yeşilay’ında buluşalım.’ diyorum. Bağımlılığın ortaya çıkmadan engellenmesi düsturuyla geleceğimiz için el ele verelim. Tek bir insanımızın dahi bağımlılığın pençesine düşmemesi için hepinizi, 105 yıllık bu büyük mirasa sahip çıkmaya davet ediyorum.”

Gençler Sosyal Medyada Farkındalık İçin Yarışıyor!

Yeşilay, gençlerin sosyal medyada bilinçli ve etkili içerikler üretmesini teşvik etmek amacıyla "Genç Yeşilaycılar Ödüllü Reels Yarışması’nı başlatıyor. "Sosyal Medyayı En İyi Genç Yeşilaycı Kullanır; Sınırlarını Çizer ve Farkındalık Yaratır" mottosuyla düzenlenen yarışmada, gençler bağımlılıklarla mücadeleye yönelik farkındalık oluşturan kısa videolar hazırlayarak yarışmaya katılabilecek. Toplam 70.000 TL'ye varan ödülün dağıtılacağı yarışmaya son başvuru tarihi 4 Mart olarak belirlenirken, kazananlar 7 Mart’ta açıklanacak. Yarışmaya katılmak isteyenler, hazırladıkları videoları #GençYeşilay, #Türkiye’ninYeşilayı105Yaşında, #HepimiziçinBağımsızGelecek ve #BağımsızlıkSeferberliği etiketleriyle paylaşarak @gencyesilayci hesabını etiketleyip DM yoluyla iletebilecek.

Türkiye Genelinde Farkındalık Etkinlikleri

Yeşilay Haftası kapsamında, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM), Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleri (REHAB), üniversite kulüpleri, şubeleri, elçileri ve gönüllüleri iş birliğiyle Türkiye genelinde geniş çaplı bir farkındalık kampanyası başlatılacak. Bu kapsamda, sergiler, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler düzenlenerek, sağlıklı yaşam ve zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Türkiye’de ve dünyada 7’den 70’e her kesime hitap eden bu etkinlikler, Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele, önleme ve sağlıklı yaşama teşvik etme misyonunu pekiştirecek.

Yeşilay Çorum Şubesi çocuklarımız ve gençlerimiz için çabalıyor. Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye CENGİL yaptığı açıklamada “ 105 yıllık geçmişi ile Yeşilay herkesin bağımsız ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çalışmalarına Çorumda da kararlılıkla devam ediyor. 2024 yılında ilimizde 10 Bin Yeşil Can 10 Bin Canan Yeşilay Projesinde 4.500 4.sınıf öğrencimize, Yeşil Perde Yeşil Gölge Projesi ile 2500 Ortaokul 6.sınıf öğrencisine, Benim Kulübüm Yeşilay Projesinde 2300 İlkokul ve ortaokul öğrencisine, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı Yetişkin Eğitiminde 2846 erişkine, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı Akran Eğitiminde 1095 üniversiteli gencimize, Yeşil Aile Yaşam Becerileri Projesizimizde 650 ailemize ulaşarak birebir eğitim verdik. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turunu 840 bisikletli ile gerçekleştirdik. Katılım sayısı olarak 81 ilde BİRİNCİ olduk.

2015 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz ayaktan psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Türkiye’nin 81 ili ve KKTC’de olmak üzere toplam 105 YEDAM bulunmaktadır. Çorum YEDAM’a 115 Danışma Hattı üzerinden ulaşılabilmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz bu başarılarda Çorum Valiliğinin, Çorum Belediyesinin. Hitit Üniversitesinin desteğinin büyük payı vardır. Biz daha fazla faaliyet yapmak, daha fazla çocuğumuza ve gencimize ulaşmak istiyoruz. Bu mücadelede tüm kamu kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin Yeşilay’ a destek olmaya davet ediyoruz. Bu ihtiyacı devletimiz de dikkate alarak İç İşleri Bakanımız Sn. Ali YERLİKAYA ile Genel Başkanımız Doç. Dr. Mehmet DİNÇ 26 Kasım 2024 tarihinde “BAĞIMSIZLIK SEFERBERLİĞİ” ni ilan etmişlerdir. Bağımsızlık Seferberliği ile toplumun tüm katmanlarının bağımlılık mücadelesine katılması amaçlanmaktadır.

Bu vesileyle 1-7 Mart YEŞİLAY haftamızı kutluyor bağımsız bir gelecek diliyorum.