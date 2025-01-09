İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korosu Yeşilçam şarkıları konseri gerçekleştirildi.

Devlet Tiyatro Salonunda yapılan konserde şef Selda Erdost yönetiminde koro birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Yeşilçam filmlerinden anılara yazılmış emsalsiz şarkılarla nostaljik müziklerle dolu bir akşamın yaşandığı konser yoğun ilgi gördü.

Konserin sonunda, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve protokol üyeleri, koroya teşekkür ederek çiçek ve plaket verdiler.

Konseri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Albay Naim Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile çok sayıda vatandaş izledi.