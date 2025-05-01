Sportif Yetenek Taraması Yeni Spor Salonu’nda yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Sportif Yetenek tarama ve spora yönlendirmesi projesi kapsamında merkezde 3. sınıf öğrencisi 4500 öğrencinin katıldığı yetenek tarafada iki spor uzmanı ve 22 antrenör gözetiminde yapıldı.

Spor Salonunda devam eden yetenek taramada çocukların boy-kilo, esneklik, gövde ve kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, el kavrama , geriye doğru sağlık topu atma, çeviklik ve 20 metre sürat koşusu testleri yapılıyor. Yapılan bu testler sisteme kaydediliyor çocuklar yetenekli oldukları branşlara yönrlendiriliyor,