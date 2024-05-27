Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, 1276 üye ile bu yılda Çorum’da yetkili sendika olduklarını söyledi.

21 yıldır yetkili sendika olduklarını ve il merkezi ile 13 ilçe de yetkinin kendilerinde olduğunu ifade eden İsmail Şanal, mutabakat imzaladıklarını ifade etti.

Üye sayısının yüksek oluşunun kendilerine daha çok sorumluluk yüklediğini ve bu bilinç ile çalışmalarına ilk günkü aşk ve azim ile üyelerinin sosyal ekonomik haklarını aramada ümmeti ve milleti ilgilendiren her konuda da hassas bilinçli ve şuurlu bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini bildiren Şanal, il ve ilçe yönetimleri, hanımlar komisyonu, gençlik komisyonu, iş yeri temsilcilerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)