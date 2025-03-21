Amasya’da yapılan okullu Yıldızlar futbol grup birinciliğinde Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu yarı final biletini aldı.

Son maçında Ankara TED Kolejini 5-0 yenen Yıldırım Beyazıt yarı final grubuna yükseldi.

Emir Mücahit, Ege, Melih, Yusuf, Elvan, Kadir, Gazi, Enes, Muhammed, Kaan, Yusuf, Emir, Berkay ve Fatih’li kadrosu ile mücadele eden Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ilk maçında Ordu’yu 2-1 ikinci maçında Karabük’ü 4-1 yenerek finale yükseldi.

Grup finalinde dün oynadığı maçta Ankara TED ile karşılaşan Çorum şampiyonu rakibini Elvan 82), Emir (2) ve Melih’in attığı gollerle 5-0 yenerek grup birinciliğini kazandı.

Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu yeri ve tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak yarı final grubunda ilimizi temsil edecek.