Yıldırım ve Hızlı Satranç’ta ödüller sahiplerini buldu.

Hafta sonunda Yeni Spor Salonu Satranç Salonunda yapılan müsabakalarda 60 sporcu mücadele etti.

Yıldırım Satranç’ta Muhammet Said Taran, Hızlı Satranç’ta Enes Yılmaz birincilik ödülünü aldılar.

Yıldırım Satranç İl Birinciliği Turnuvasında Muhammet Said Taran birinciliği kazanırken, İkinciliği Sezer Sivlim, üçüncülüğü ise Enes Yılmaz ve Can Tuna Aydın elde etti. Bu kategoride dereceye giren sporcuların ödüllerini Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu verdi.

Hızlı Satranç İl Birinciliği Turnuvasında ise Şampiyonluğu Enes Yılmaz, İkinciliği Sezer Sivlim, Üçüncülüğü ise Derman Bilgi Durmuş ve Etka Yiğit Yılmaz aldılar.

Bu kategoride dereceye giren sporcuların ödüllerini Sportif Faaliyetleri Değerlendirme ve İzleme Şube Müdürü Gürsel Gürbüz tarafından verildi.

Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu "Çorum Hızlı ve Yıldırım İl Birinciliği Satranç turnuvamıza 7' den 70'şe katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor bir sonraki turnuvalarda başarılar diliyoruz. İlimizde satranç sporunun gelişmesinde bizleri her zaman destekleyen ve yanımızda olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu'na, Sportif Faaliyetleri Değerlendirme ve İzleme Şube Müdürü Gürsel Gürbüz'ün desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum’ dedi.