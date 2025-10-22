U 19 Bölgesel Gelişim Liginde altıncı hafta maçları bugün oynanacak.

6. grupta mücadele eden Arca Çorum FK Özbelsan Sivasspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Ligde ilk beş maçta üç galibiyet iki mağlubiyet alan Özbelsan Sivasspor bugün evinde oynayacağı maçı kazanarak üst sıralara tutunmak istiyor.

Arca Çorum FK ise kötü gidişe geçen hafta içi evinde Kırakkelespor önünde aldığı 2-0’lık galibiyetin verdiği moralle Sivas’tan üç puanla dönmek istiyor.

Bugün saat 13’de Sivasspor Tesisleri 1 nolu doğal çim sahada oynanacak Sivasspor- Çorum FK maçını Sivas Bölgesel hakemi Atakan Aygan yönetecek yardımcılıklarını ise Muhammed Sefa Görgülü ve Sefa İnce yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Gülseren Kurtoğlu.