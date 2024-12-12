Atıcılar kulüpleşti. Yasin Yetim başkanlığındaki kulübün tek faaliyet lanı atıcılık olacak. Yıldız Avcıları Spor Kulübü adı altında kuruluş aşamasını tamamladıklarını belirten Başkan Yasin Yetim, Çorum’da faaliyet alanı atıcılık olan ilk kulüp olduklarını belirterek hayırlı olmasını diledi.

Atıcılık branşında çok sayıda sporcu olmasına karşın faaliyet olanı atıcılık olan kulüp bulunmamasının bir eksiklik olduğunu belirten Başkan YasinYetim ‘Bu kulübü kurmamızdaki amacımız ülkemizi yeni Yusuf Dikeçler, Şevval İlayda Tarhan’lar kazandırmak. Çorum’da yıldız olmaya aday yüzlerce atıcı gencimiz var.

Bizde Yıldız Avcıları Spor Kulübü olarak bu gençlerimizi keşfedip kulübümüze kazandırmak istiyoruz. 2025 yılı ile birlikte faaliyete geçecek olan kulübümüzün kapıları tüm atıcılık sporuna gönül vermiş kardeşlerimize açıktır. Yeni kulübümüz şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun’ dedi.