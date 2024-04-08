Kulüplü Yıldızlar Voleybol grup birinciliğinhde Çorum Gençlikspor erkek takımı iki maçınıda kazanarak yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

İlk maçında Kırşehir Akademispor’u 3-0 yenerek gruba galibiyet ile başlayan Çorum Gençlikspor ikinci maçında Çankırı Birlikspor ile karşılaştı.

İlker Buğra, Muhammed, Semih, Ömer Efe, Bedirhan, Selahattin, M.Emin, Y.Rüzgar, Emirhan, Rüstem, Sadık, Furkan. Eyüpcan, Ömer’dan oluşan kadrosu ile mücadele eden Çorum Gençlikspor maça tutuk başladı ve ilk seti 25-17 kaybetti.

İkinci sette ise büyük bir mücadeleye sahne olan maç 32-30’a kadar uzadı ve bu zorlu seti kazanan Çorum Gençlikspor maçta skoru 1-1 yaptı.

Maçın bundan sonraki setlerinde ise rakibine üstünlüğü kabul ettiren ve etkili oyunu ile 25-14 ve 25-20’lik setlerle 3-1 kazanarak gruptan birinci olarak yarı final grubuna yükseldi.