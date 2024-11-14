Kulüplü Yıldız Erkekler voleybol il birinciliğinde dört takım mücadele ediyor.

Önceki akşam Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ilk maçlarda Çorum Gençlikspor takımı Çorum Belediyespor B takımını 3-0 yenerek iyi başladı. Gençlikspor setleri 25-19, 25-16 ve 25-19’la aldı.

Günün ikinci maçında iseÇorum Belediyespor A takımı Sungurlu Belediyespor takımı önünde 25-16, 25-18 ve 25-16’lık setlerle 3-0 yenerek iddialı bir başlangıç yaptı.

Yıldız erkeklerde ikinci maçlar bu akşam oynanacak,. Atatürk Spos Salonunda saat 17’de Çorum Belediyespor B ve Sungurlu Belediyespor takımları karşılaşacak.

Saat 18.30’da ise Çorum Belediyespor A takımı ile Çorum Gençlikspor takımları şampiyonu belirleyecek maçta karşılaşacaklar.